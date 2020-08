STVV wil nieuwe stuntzege op veld van Anderlecht

In heel Vlaanderen kan er weer gesport worden op hetzelfde niveau. Alle competities mogen weer hervat worden. De Veiligheidsraad heeft toestemming gegeven om tot maximaal 100 (indoor) of 200 (outdoor) toeschouwers toe te laten, maar de Vlaamse sportpartners adviseren om de wedstrijden te laten doorgaan zonder publiek.Zowat in heel Europa zijn of worden de sportcompetities gestart. Zelfs in donkerrode gebieden zoals het Catalaanse Barcelona of het Engelse Leicester wordt er opnieuw op alle niveaus gesport. Er kan nu ook opnieuw in heel Vlaanderen op hetzelfde niveau gesport worden, nu ook in de provincie Antwerpen opnieuw sportactiviteiten kunnen doorgaan volgens de protocollen die opgesteld zijn door de Vlaamse sportpartners. Alle competities kunnen desgewenst hervatten. Lokale besturen en de sportfederaties zelf zijn natuurlijk nog altijd gemachtigd om indien nodig strengere maatregelen uit te vaardigen. De Veiligheidsraad heeft toestemming gegeven om tot maximaal 100 (indoor) of 200 (outdoor) toeschouwers toe te laten, maar de Vlaamse sportpartners adviseren om – als dit haalbaar is - de wedstrijden te laten doorgaan zonder publiek. Net om de sportactiviteiten zelf te vrijwaren. De sportsector waakt over de veiligheid van sporters en eventuele toeschouwers met gedetailleerde protocollen, repetitief testen en kordaat optreden waar nodig.