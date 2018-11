STVV wil opnieuw winnen van Anderlecht

Racing Genk zal in de toekomst geen extra bezoekende supporters mee toelaten in de Luminus Arena. Dat liet de club vandaag weten. Aanleiding is de kritiek van heel wat fans na de Europese wedstrijd tegen Besiktas op 8 november. Na de wedstrijd waren er strubbelingen tussen beide supportersclans, maar de Genkse aanhang was vooral boos dat er in het stadion extra ruimte werd vrijgemaakt voor Turkse supporters. Daardoor konden de Genkse abonnees niet op hun eigen plaatsen gaan zitten, en moesten ze verhuizen naar een ander stoeltje in het stadion. Het bestuur van Racing Genk laat weten dat de wedstrijdbeleving van de eigen supporters vanaf nu voorrang zal krijgen. "Het comfort én de wedstrijdbeleving van alle KRC Genk supporters blijft onze belangrijkste prioriteit, van parking tot stoeltje of staanplaats. Dit engagement gaat KRC Genk aan met al haar supporters. Want zonder die supporters geen voetbal. Samen zijn we Genk," klinkt het.