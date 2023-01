Voor Zizou Bergs eindigt het avontuur op de Australian Open. De Peltenaar werd afgelopen nacht in vier sets uitgeschakeld door de Serviër Laslo Djere. Beter nieuws uit het kamp van Elise Mertens. De Hamontse wist wel door te stoten naar de tweede ronde. Mertens speelde afgelopen nacht in Melbourne tegen de voormalige nummer één van de wereld Garbine Muguruza. De Spaanse heeft al twee grand slams op haar palmares staan. Maar zakte vorig jaar na een bijzonder slecht seizoen terug uit de top vijftig. Mertens wist Muguruza uit te schakelen in twee uur en 31 minuten. Het werd 3-6, 7-6 en 6-1. De Hamontse komt in haar volgende wedstrijd uit tegen de Amerikaanse Lauren Davis of Danka Kovinic uit Montenegro.