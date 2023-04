"We verliezen van de scheidsrechter". Harde woorden van aanvoerder Bryan Heynen. Bij Racing Genk voelen ze zich bekocht na de 2-0 nederlaag tegen een fel Standard. Kop van jut is scheidsrechter Laforge, die weigerde verdediger Saddick laten in te vallen, toen Genk met tien man op het veld stond. Net op dat moment scoorde Standard de 1-0. Genk was van slag en onmiddellijk viel de 2-0. Match gespeeld. Met een 9 op 24 en slechts 2 zeges in 8 wedstrijden kan Genk niet tevreden zijn. Het ziet Union en Antwerp naderen tot op respectievelijk 2 en 5 punten. Genk zal zich, met nog twee duels te gaan - thuis tegen Anderlecht en uit bij Charleroi - mogen reppen om de reguliere competitie af te sluiten als leider. Hoedanook moet het beter, wil Genk de titel pakken in de play-offs.