Ook STVV moest gisteren voor het eerst aan de bak. En dat tegen vice-kampioen Union. Op Stayen werd het uiteindelijk 1-1, een billijk gelijkspel. Want de Kanaries waren de betere ploeg in de eerste helft en kwamen ook verdiend op voorsprong. Maar in de tweede helft was het overwicht voor de bezoekers, met de gelijkmaker als gevolg. Toch had het er in de absolute slotseconden nog helemaal anders kunnen uitzien. Want daar liet STVV dé kans liggen om alsnog de volle buit te pakken.