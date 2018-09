Subsidies voor landbouw noodzakelijk om kwaliteit voedsel te garanderen

Heeft de landbouw nog een toekomst in Limburg? Met die vraag gaan we iedere dag de boer op in onze TVL Reeks naar aanleiding van de dag van de landbouw. In deel 5 van onze reeks gaan we op bezoek bij Tuin Service Tilburgs in Neerpelt. John Tilburgs exporteert zijn bomen en planten zelfs naar Scandinavië. Volgens hem ligt de toekomst van de landbouw in Limburg bij de jeugd, die moet op tijd kennis maken met de stiel.