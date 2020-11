Autocarbedrijf Heidebloem in Lanaken heeft 4,5 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe werkplaats, en dat in volle coronacrisis. Het busbedrijf gelooft in de heropleving na corona en wil hiermee ook een positief signaal geven aan hun buschauffeurs. Want ook voor hen is de lockdown bijzonder zwaar, niet alleen mentaal maar ook financieel.