door Stef Van Chaze

In Heusden-Zolder is deze namiddag de Superprestige veldrijden gereden. Helaas wel zonder publiek want door de nieuwe maatregelen van het Overlegcomité is dat verboden. Vorige week was er nog twijfel bij de organisatie ofdat de veldrit wel door kon gaan. Maar de organisatie gaf groen licht, en dus konden fans van het veldrijden de wedstrijd toch nog meevolgen, welliswaar vanuit de zetel.