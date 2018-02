Supporters en spelers Racing Genk verbroederen tijdens bowlingavond

In TVL Sportcafé gaan we straks in Het Moment terug naar 1988. Toen won Patrick Snijers als eerste niet-Brit de gerenommeerde Manxrally. Op het eiland Man was Snijers in zijn BMW M3 samen met zijn copiloot Dany Colebunders outstanding. Volgens vele rallyfans reed hij toen de perfecte rally. Snijers was zelfs zo snel, dat zijn eeuwige rivaal Robert Droogmans en zijn copiloot het nauwelijks konden geloven.