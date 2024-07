Vanavond spelen de Rode Duivels in Düsseldorf de wedstrijd van de waarheid tegen Frankrijk. En daarvoor zijn ook heel wat Limburgse fans afgereisd naar Duitsland. TVL-sport-journalist Niels Christiaens is pas aangekomen in Düsseldorf. De sfeer zit alvast goed tussen de supporters. "Het wordt wel een moeilijke opdracht;" maar TVL Sport-journalist Niels Christiaens ziet het mogelijk dat de Rode Duivels de Fransen pijn kunnen doen. En de supporters geloven er echt in: "2-0 is mijn pronostiek".