Racing Genk is nog geen kampioen. Het moest winnen op het veld van Club Brugge, maar deed dat niet. Brugge was te sterk en won met 3-2. De avond begon nochtans goed, want Genk kwam al na 3 minuten op voorsprong. Maar in de tweede helft ging Club Brugge erop en erover. Ghano milderde nog tot 3-2, maar verder kwam Genk niet. Samatta had nog de 3-3 aan de voet, maar knalde op de paal. Met nog 2 wedstrijden in play off 1, telt Genk nu nog 3 punten voorsprong op Club Brugge en is alles nog mogelijk.