Supporters Genk stelen vlag STVV-supporters

"Het is nu aan onze spelers om te bewijzen dat ze de steun van onze fans waard zijn." Dat zegt manager Philippe Bormans van STVV. Stayen is zaterdag voor de derby tegen Genk zo goed als uitverkocht. Dat is het ideale moment voor de Kanaries om de supporters die het de voorbije weken lieten afweten terug te winnen. Na de prima competitiestart leven ze in Sint-Truiden dan ook ontspannen naar de derby toe.