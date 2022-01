Onuachu verdient de Gouden Schoen onder meer door zijn vele doelpunten. In de competitie, in de beker en in Europa was de Nigeriaanse international goed voor 34 doelpunten. Hij hielp Racing Genk zo aan zijn vijfde beker in de clubgeschiedenis. En ei zo na pakte Genk zelfs de titel in 2021 na een geweldige inhaalrace tijdens Play-Off 1. Volgens analist Stijn Stijnen zou het een schande geweest zijn als de Genkse topschutter niet had gewonnen.