Supporters STVV protesteren tegen aanstelling scheidsrechter Bram Van Driessche

De wedstrijd van zondag tussen STVV en AA Gent wordt geleid door Bram Van Driessche. En daar stelt het Supportersverbond KSTVV zich ernstige vragen bij. Van Driessche floot vorig jaar Club Brugge-STVV en toen kreeg Club Brugge een wel heel lichte strafschop. Ook zijn Oost-Vlaamse roots zorgen voor bedenkingen rond z'n aanstelling. Bram Van Driessche is een Oost-Vlaming en is aangesloten bij Sint-Denijs Sport, een deelgemeente van Gent. En dat schiet bij de STVV-fans in het verkeerde keelgat. Het Supportersverbond laat in een communiqué weten dat het meer gezond verstand had verwacht van de scheidsrechterscommissie bij de aanstelling van een scheidsrechter voor zo'n belangrijk duel. Club Brugge Daarenboven zijn ze in Sint-Truiden de wedstrijd op Club Brugge eind 2017 nog niet vergeten. Toen kreeg Ruud Vormer een goedkope strafschop en had Wesley Moraes een rode kaart verdiend. De Truiense supporters zijn bezorgd en hopen dat er zondagavond enkel over voetbal en niet over discutabele beslissingen wordt gesproken.