Supportersbus KRC Genk aangevallen met bijlen en hamers

"We gaan naar Napoli om te winnen." Woorden van technisch directeur van Racing Genk Dimitri de Condé vanmorgen op de luchthaven van Maastricht. Genk mag dan wel uitgeschakeld zijn, het wil deze Champions League campagne in schoonheid afsluiten met een eerste overwinning ooit op het kampioenenbal. De overwinning tegen Cercle Brugge gaf de spelersgroep een boost. En dan is er nog een leuk detail: als de 17-jarige Maarten Vandevoordt ook morgen in doel staat schrijft hij geschiedenis en wordt hij de jongste doelman ooit in de Champions League.