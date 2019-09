Syntra Limburg: inschrijfcijfers voorspellen recessie

Er is een supermarktoorlog op komst en die laat zich nu al gevoelen in Maasmechelen. In het shoppingcenter M2 sluit de Carrefour Market, om wellicht plaats te maken voor een Albert Heijn. Er gaan geen jobs verloren. Het personeel kan in andere Carrefours van de franchisenemer terecht. Feit is dat de grote winkelketens onder druk staan. Mensen kopen meer en meer online. Het kledingmerk JBC, dat voor het derde jaar op rij verlies maakt, heeft naar verluidt plannen om zijn winkel in het centrum van Genk te sluiten. Maar ook hier staan geen jobs op de tocht.