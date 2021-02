SYNTRA-studenten voorspellen einddatum van de coronacrisis met eigen algoritme

Wie snakt naar het einde van de coronacrisis, ontdekt op terugsamen.be hoeveel dagen we nog verwijderd zijn van een land zonder coronagevaar. De SYNTRA-studenten van de opleiding Full Stack Developer ontwikkelden deze site. Onder begeleiding van docent Massimo De Nittis programmeerden ze een algoritme en webapplicatie dat het einde van de vaccinatiecampagne voorspelt. En volgens die voorspellingen zijn we nog 200 dagen verwijderd van een 'normaal leven' zonder het gevaar van het virus.



Er bestaan heel wat vaccinatietellers op het internet. "Maar die vertellen je niet wanneer we nu allemaal ingeënt zullen zijn", vertelt docent Massimo De Nittis. Het vaccineren verloopt minder snel dan ons land had verwacht. Daarom zette Massimo zijn cursisten Full Stack Developer aan het werk om een website en algoritme te lanceren die live het verloop van de vaccinatiecampagne kan tonen.

In weekends wordt er minder gevaccineerd

Op het eerste zicht misschien een moeilijke opdracht, maar eigenlijk is het niet meer dan de juiste data bij elkaar brengen. "Een algoritme is een soort van wiskundig recept dat op basis van vaste en variabele datasets iets berekent", leggen de studenten uit. "Ons algoritme kijkt naar verschillende parameters", voegt Massimo toe. "Het gebruikt bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikte vaccinatiecentrums, hoeveel vaccins geleverd worden..." Sommige elementen waarop het algoritme zich baseert, staan vast. Maar andere zijn dynamisch en kunnen steeds veranderen. "In het weekend worden bijvoorbeeld minder mensen gevaccineerd. Het algoritme moet met die factoren rekening kunnen houden."

Data van Belgische overheid

Tijdens de ontwikkeling werd al snel duidelijk dat niet alle databronnen over COVID-19 even consistent zijn. "We baseerden ons in het begin op gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar die data bleek al snel af te wijken van de officiële cijfers van de overheid." Daarom kozen Massimo en zijn studenten er al snel voor om alleen data van de Belgische overheid te gebruiken.

Leerrijke ervaring voor studenten

Dat het ontwikkelen van deze webapplicatie voor de studenten een leerrijke ervaring was, is geen understatement. Alle skills die ze leerden tijdens hun opleiding kwamen aan bod, waaronder AngularX, TypeScript en Netlify. Verder implementeerden ze API’s waarmee ze steeds de juiste en meest actuele cijfergegevens konden tonen. Een API is een Application Programming Interface. Een API maakt het mogelijk om andere systemen en software een 'ingang' tot het systeem te bieden. Met deze ingang kunnen verschillende systemen met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen

21 september 2021

Het resultaat is een webapplicatie dat een duidelijk overzicht biedt van het aantal mensen die zich gevaccineerd hebben en zelfs kan voorspellen wanneer de laatste inenting zal plaatsvinden. Hoe de cursisten het einde van de vaccinatiecampagne zullen vieren, weten ze nog niet. Maar wat ze wel al weten, is dat die einddatum alvast 7 dagen later dan gepland zal plaatsvinden, en dat is 21 september 2021.