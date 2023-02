Syrisch gezin uit Houthalen onder de indruk na steunbetuiging door koning en koningin

* Bij een botsing tussen een groep wielertoeristen en twee fietsers in Bilzen zijn twee gewonden gevallen. Eén man is er erg aan toe. Hij is geraakt aan het hoofd. * Een Syrisch koppel vertelt in het TVL Nieuws over de ontmoeting met koning Filip en koningin Mathilde. Het koningspaar kwam bij hen op de koffie om steun te betuigen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. * In Zonhoven is een wietplantage ontmanteld. In totaal zijn er in Limburg op zes plaatsen huiszoekingen verricht. * Verdwijnt het zwart geld definitief uit het amateurvoetbal? Vele Limburgse clubs twijfelen eraan. Clubs mogen vanaf nu nog 4500 euro per seizoen uitbetalen via een officiële rekening. Maar wie gaat dat controleren, is de vraag. * En liefde is... samen naar STVV gaan kijken.