De gemeenteraad van As geeft een negatief advies voor de uitbreiding van het Sentower Park in buurgemeente Oudsbergen. Sentower Park organiseert paardenevenementen. Het transport van de paarden verloopt nu al deels via het centrum van As. Het gemeentebestuur van As vreest dat het zwaar verkeer door de uitbreiding bij Sentower nog zal toenemen.