In Hasselt spant de zaakvoerder van Just For The Record een gerechtelijke procedure aan tegen de stad en alle betrokken partijen bij de werken in de Diesterstraat. Die slepen al vijf jaar aan en verlopen in chaos. Het is een verhaal van gebroken beloften en leugens, zegt Andy Surleraux. De stad heeft tijdelijk tarmac in de straat laten aanleggen, om de kerst- en koopjesperiode door te komen. Maar in februari wordt alles weer opgebroken. Dat is al 141 keer gebeurd. Ten vroegste in april is de Diesterstraat klaar. Maar Surleraux gelooft er niets meer van. Hij stelt de stad in gebreke en vraagt een financiële compensatie voor de geleden schade.