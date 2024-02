door Thibaut Willems

In café de Schruut was het gisterenavond groot feest. Cafébazin Mia mocht maar liefst 80 kaarsjes uitblazen. Die verjaardag mocht van de stamgasten niet onopgemerkt passeren. Mia Pex is een begrip in het Maasland en ondanks haar gezegende leeftijd is ze nog lang niet van plan om er de brui aan te geven.