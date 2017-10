Taiwanese rattenslang gevonden in bedrijf in Kuringen

- Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits sluit een uitbreiding van het aanbod aan de Universiteit Hasselt niet uit. De Universiteit vraagt al jaren om uitbreiding om te kunnen overleven. De minister ziet nieuwe kansen voor de Limburgse universiteit nu er een nieuwe rector is aan de KU Leuven. - Het gerecht gaat ervan uit dat de verdwenen Genkenaar Ronald Vandereycken vermoord is en begraven in Nederland. - De omstreden hondenkwekerij Hezehof trekt zijn project voor een uitbreiding met 460 honden in Lummen terug.- Een inwoner van Zonhoven is naar het het ziekenhuis afgevoerd met een CO-vergiftiging. De brandweer waarschuwt dat het seizoen van de mogelijk dodelijke CO-vergiftigingen begonnen is. - En het belangrijkste natuurgebied in Limburg is vandaag nog een stuk groter geworden.