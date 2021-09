In april pakte kunstenaar Koen Vanmechelen uit met La Mouseion. Een denktank op de Genkse site van Labiomista. Concreet gaat het om drie houten boxen waar jongeren tot 26 jaar komen nadenken over de toekomst, en hoe we de wereld zoals ze nu is moeten herschrijven. Een eerste thema waar de jongeren mee aan de slag gingen, was ‘vrijheid’. Vandaag stelden zij hun eerste ideeën voor in aanwezigheid van Koen Vanmechelen en Stijn Coninx, die peter is van het project.