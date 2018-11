- Doordat de Gele Hesjes in Wallonië brandstofdepots blokkeren, vallen tankstations in Tongeren zonder diesel. Honderden automobilisten staan aan een lege pomp. - Iedere dag belanden in ons land 38 jongeren onder de 29 jaar op die dienst spoedgevallen na alcoholmisbruik. Opvallend is dat daar ook heel wat 12-jarigen bij zijn. Het gaat vaak om bingedrinken en comadrinken. - CD&V Limburg wil dat de definitieve uitvoering van het Spartacus plan wordt opgenomen in het volgende regeerakkoord. - CD&V-kopstuk Jo Vandeurzen heeft nog geen idee wat hij gaat doen met de omstreden uittredingsvergoeding van bijna 400.000 euro die hij krijgt wanneer hij uit de politiek stapt. - En onze verslaggever gaat op inspectie in het restaurant van Hogeschool PXL dat volgens Gault-Millau de gezondste grootkeuken van het hele land serveert.