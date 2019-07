Vandaag werd het startschot gegeven van de zomersolden. En de zomerkoopjes zijn goed van start gegaan. Zo blijkt uit een peiling van Mode Unie en UNIZO. “Het gematigd warme weer zorgt voor een goede start van de zomersolden”, zegt Chiel Sterckx van Mode Unie. “Hierbij is de positieve trend voor de soldenperiode alvast ingezet. We zien dat er, zowel in steden als buiten de stadskern, heel wat volk op de been is.” De verwachtingen voor het verdere verloop van de dag zijn dan ook positief. “Het blijft gematigd warm in het hele land, de vakantie is gestart en consumenten komen met zin om te shoppen naar de modewinkel.” Mooie weer maakt veel goed De afgelopen week en de twee weekends voor de solden waren al een succes door het warme weer. En dat succes zet zich vandaag verder. “Deze goede opkomst maakt de negatieve cijfers van het afgelopen seizoen grotendeels goed”, aldus Sterckx. Uit een rondvraag van Mode Unie en UNIZO bleek namelijk dat de verkoop bij de Limburgse zelfstandige modewinkels tijdens deze voorjaarsperiode gemiddeld 4,7 procent lager lag dan vorig jaar. Een goede soldenperiode is voor verschillende handelaars daarom ook meer dan welkom.