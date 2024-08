Team Burgemeester trekt naar gemeenteraadsverkiezingen met twee burgemeesters op de lijst

- We gaan live naar Riemst waar op dit moment de wielrenners worden voorgesteld die morgen aan de start van de Renewi Tour verschijnen.- Hotels en logies in Heusden-Zolder doen gouden zaken. Met het EK badminton en het EK wielrennen ontvangen ze een recordaantal internationale gasten.- Vlaams minister Jo Brouns is opnieuw kandidaat-burgemeester in Kinrooi. Volgens Brouns is in zijn gemeente een fusie niet aan de orde. CD&V is tegen verplichte fusies.- In Bilzen-Hoeselt trekt Team Burgemeester naar de gemeenteraadsverkiezingen met twee burgemeesters op de lijst.- En op de Bouwcampus in Diepenbeek kunnen studenten voortaan gratis parkeren in een gloednieuwe parkeertoren.