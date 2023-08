door Birgit Van Asten

In Hoeselt is een technieker zwaar gewond geraakt bij de installatie van een slimme elektriciteitsmeter. Het ongeval gebeurde in de Bormanlaan. De installateur kreeg een steekvlam in het gezicht bij het aanbrengen van een slimme meter. Daarbij liep hij zware brandwonden op. De man werd ter plaatse verzorgd door de MUG en dan overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven.