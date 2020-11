Technisch directeur De Condé compleet verrast door vertrek Thorup

Jess Thorup heeft beslist om per direct terug te keren naar Denemarken en daar hoofdcoach te worden van FC Kopenhagen. Dat heeft Racing Genk zojuist via een persbericht gecommuniceerd. “KRC Genk is van deze beslissing gisterenmiddag op de hoogte gebracht en ze bleek onomkeerbaar”, klinkt het. “De club is tegelijk verrast en teleurgesteld, en betreurt dat Jess ons na zo’n korte periode en na een reeks van uitstekende resultaten alweer verlaat voor een andere uitdaging.” Jess Thorup zelf spreekt van een unieke kans. “Vanaf de eerste dag heb ik me bij KRC Genk thuis gevoeld. Spelers, staff, bestuur en iedereen in de club vormen een grote familie. En Genk is een hele fijne stad waar je de steun voor de club voelt. Maar dit is voor mij een kans die je maar een keer in je leven krijgt: terugkeren naar mijn thuisland om coach te worden van de grootste club in Scandinavië. Ik zag mezelf voor vele jaren in Genk, maar samen met mijn familie heb ik beslist om deze kans te grijpen. Ik wil KRC Genk bedanken voor de kans die ik kreeg, en wens iedereen in de club het allerbeste toe.” In afwachting van de komst van een nieuwe coach zal Domenico Olivieri opnieuw de trainingen leiden, bijgestaan door Michel Ribeiro.