De leerlingen van de eerste graad van de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad hebben geen studie meer dankzij een ingenieus systeem dat de school zelf in elkaar stak. In de eerste graad van de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad kunnen leerkrachten via een online tool eenvoudig een collega boeken om hun les over te nemen of om te assisteren. "Leerkrachten krijgen in ruil een aantrekkelijk uurrooster”", zegt directeur van de eerste graad Cindy Helaers.Het initiatief ontstond in 2019 al. "Leerkrachten Nederlands, Frans en wiskunde sloegen toen alarm", zegt directeur Cindy Helaers. "Er kwam veel tegelijk op hen af: de modernisering van het onderwijs, nieuwe leerplannen, leernoden en maatschappelijke uitdagingen." Tot op dat moment had elke leerkracht een vast uur studietoezicht in het uurrooster. Want elk lesuur van elke dag was er wel een klas die studie had. "Voor de leerkrachten van die drie vakken schrapten we dat vaste uur studie. In ruil assisteerden ze wekelijks een uur bij elkaar."Ziekte of bijscholingHet assistentiesysteem werkte en trok al snel de aandacht van andere collega’s, waardoor het uitgebreid werd voor alle 85 leerkrachten van de eerste graad. Vandaag wordt het veelvuldig gebruikt en dient het niet meer alleen om te assisteren, maar ook om leerkrachten te vervangen die afwezig zijn door ziekte, bijscholing of een schooluitstap. "Een leerkracht Nederlands geeft bijvoorbeeld in het systeem in dat hij of zij volgende week afwezig is", legt Helaers uit. "Andere leerkrachten kunnen dan zien dat er vervanging gevraagd wordt. Indien mogelijk springt een andere leerkracht Nederlands bij, zodat de geplande leerstof gezien kan worden. Is dat niet mogelijk, dan kan de leerkracht wiskunde van die klas er bijvoorbeeld voor kiezen om het uur te gebruiken voor wat extra oefeningen. Het belangrijkste is dat het leren niet stopt. De collega kan bovendien zonder stress uitzieken. Ook als een leerkracht de dag zelf nog aangeeft afwezig te zijn, krijgen we het uur nog ingevuld."Het resultaat is dat leerlingen geen studie meer hebben. "Behalve in uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer een griepepidemie veel collega’s tegelijkertijd treft", zegt Helaers. "Maar verder krijgen we alles opgevangen. Ook afwezigheden van enkele weken. Dat zijn immers de moeilijkste vacatures om ingevuld te krijgen. Enkele keren per jaar analyseer ik de cijfers. Wat blijkt? Als elke leerkracht gemiddeld een tot twee uur per week overneemt, dan krijgen we de puzzel altijd gelegd." Vrije halve dagMaar voor wat, hoort wat. De leerkrachten krijgen er ook iets voor terug. "Het verplichte uur studietoezicht valt dus weg", zegt Helaers. "Maar daarnaast krijgt wie voltijds werkt, ook twee halve dagen vrijaf in het uurrooster. De leerkracht selecteert een halve dag waarop we nooit inbreken. Is het echt nodig, dan kunnen we in die andere halve dag wel vragen om de school even uit de nood te helpen."De Sint-Martinusscholen bekijken nu of ze het systeem ook werkbaar kunnen maken voor andere scholen. "Het is een systeem dat doorheen de jaren specifiek is afgestemd op onze school en de andere systemen die we gebruiken", zegt Helaers. "We onderzoeken nu of er een manier is om een algemene versie te maken die andere scholen kunnen gebruiken."