KRC Genk Esports heeft een toptransfer beet met Stefano Pinna. De 23-jarige Houthalenaar heeft een verleden bij PSV en LOSC Lille en staat geboekstaafd als de beste Belgische esporter. In 2018 was hij zelfs de allerbeste FIFA-speler van de wereld op Playstation. Na Gilles Bernard en Abdullah Waiss is Pinna de derde FIFA-esporter die zich aansluit bij het esports-project van KRC Genk. “Spelen voor KRC Genk Esports is een droom die uitkomt”, vertelt Pinna. “Ik ben al jaren fan en heb al vele mooie momenten beleefd in de Luminus Arena. Dat ik nu de kleuren van KRC Genk in esports mag verdedigen, is een hele eer. Ons doel is te spelen op het WK FIFA.” Altijd presteren De afgelopen jaren deed Stefano mee aan de meest prestigieuze toernooien op het gebied van FIFA en reisde hij de hele wereld rond. Zo werd hij vorig jaar vice-kampioen in de Franse eLigue1, de digitale tegenhanger van de Ligue 1. In 2018 won hij zelfs het WK FIFA op Playstation. Daarnaast is Stefano al jaren een vaste waarde bij de eDevils, samen met andere Genkie Gilles Bernard. Schitteren op het hoogste podium De komende maanden zal Pinna KRC Genk vertegenwoordigen in verschillende competities. Starten doet hij in de eChampions League. Dat toernooi start begin mei en daarin strijden de beste 32 Europese spelers om een plek in de finale. Het uiteindelijke doel is deze zomer een plek te bemachtigen op het WK FIFA. “Wij zijn uiteraard zeer verheugd met de komst van Stefano. Iemand met zijn palmares binnenhalen, is écht wel een stunt”, vertelt Esports Coördinator Bram Bartels. “Stefano kiest bewust voor ons project, omdat we hem de professionele omkadering bieden die nodig is om het hoogst haalbare te bereiken.”