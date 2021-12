door David Bijnens

Tectum Group uit Genk is de Limburgse ‘Ondernemer van het Jaar’. Tectum is specialist in dakconstructies en de verkoop van dakmaterialen. De jury was vooral gecharmeerd door het mooie parcours en de hoge ambities van het Genkse bedrijf. Het is al de zevende keer dat Het Belang van Limburg de award uitreikt.