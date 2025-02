Na een steekpartij op een lijnbus in Overpelt heeft de lokale politie de 17-jarige dader kunnen arresteren nadat hij te voet wegvluchtte. Het 19-jarige slachtoffer werd met steekwonden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Hij onderging een operatie en verkeert momenteel niet meer in levensgevaar. Wat de aanleiding van het incident is, is momenteel nog onduidelijk. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart. De 17-jarige dader uit Pelt werd voorgeleid voor poging tot doodslag.