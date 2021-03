Teleurstelling bij Limburgse kleuterscholen na Overlegcomité

Na overleg met het onderwijsveld leggen de drie onderwijsministers maatregelen op tafel om de periode tot de paasvakantie te overbruggen mét open scholen. Zo sluiten de refters en worden speeltijden gespreid. De ministers houden vast aan de oorspronkelijke doelstelling: prioriteit geven aan het onderwijs, aan de kinderen en jongeren. Daarbij benadrukken ze de stelling van medische experten en virologen dat de scholen níet de motor zijn van het virus. De onderwijsministers willen dat leerlingen tot aan de paasvakantie naar school kunnen blijven gaan, dat er na de paasvakantie een volledige heropstart komt met 100% contactonderwijs voor álle leerlingen en dat leerkrachten en leerlingen altijd maximaal beschermd worden. Prioritaire vaccinatieDe ministers willen dat het onderwijspersoneel prioritair gevaccineerd wordt ná de vaccinatie van 65-plussers en de groep met comorbiditeit. Op korte termijn kunnen alle vaccinatiecentra reeds de opdracht krijgen om de vaccinoverschotten prioritair toe te kennen aan het onderwijspersoneel. Daarnaast vragen de onderwijsministers dat de federale regelgeving wordt versoepeld zodat ook leerkrachten sneltesten kunnen afnemen bij zichzelf en dus niet langer aangewezen zijn op medisch geschoold personeel. Met zulke regelmatige zelftesten kan het onderwijs zich veel beter wapenen. MondmaskerplichtZoals steeds neemt het onderwijsveld ook zelf verantwoordelijkheid door binnen de eigen bevoegdheden extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Nog maar eerder deze week beslisten ze al dat de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar tot de paasvakantie op school een mondmasker dragen en dat heropstart van het volledige contactonderwijs in de 2de graad secundair onderwijs wordt uitgesteld tot na de paasvakantie. Snel en gericht ingrijpen"We gaan in de komende weken ogenblikkelijk optreden waar nodig, maar zeker daar waar een verhoogd risico is. Concreet gaat het dan om de gemeenten waar de Risk Assessment Group (RAG) een stijgende trend observeert en waar de crisiscel het advies gekregen heeft om die toename te onderzoeken. In deze gemeenten moeten scholen extra voorzichtig omspringen met besmettingen: zodra er 1 besmetting wordt vastgesteld in een klas, schakelt minstens deze klas meteen en volledig over op afstandsonderwijs. De onderwijsministers vragen aan de RAG om zo snel mogelijk een update te maken van de bestaande lijst en om deze lijst ook frequent te actualiseren, zodat we tot de paasvakantie kort op de bal kunnen spelen in de gemeenten waar een groter gevaar dreigt. Deze fijnmazige aanpak is beter dan een collectieve aanpak die alle scholen treft. Het heeft immers geen zin om een school te sluiten in Poperinge als er een uitbraak is in Namen," staat in het persbericht van de onderwijsministers. Extra maatregelenDaarnaast willen de ministers een verhoogde waakzaamheid creëren met een reeks extra maatregelen die nog tot aan de paasvakantie gelden voor alle scholen in alle gemeenten. Deze extra maatregelen voor alle scholen zijn gebaseerd op 3 kapstokken: 1. Klasgroepen mogen indoor niet vermengd wordenDe refters moeten sluiten tot aan de paasvakantie. Leerlingen moeten lunch eten in hun eigen klas of in open lucht.We vormen de komende twee weken om tot extra STRAP-weken (Stappen en Trappen). Alle leerlingen worden opgeroepen om te voet, met de fiets, met de step of met ander eigen vervoer naar school te komen. We vragen om collectief vervoer te vermijden.We trachten maximaal de speeltijden te scheiden.Om groepen nog beter te spreiden, wordt er waar mogelijk beroep gedaan op leegstaande ruimtes in de buurt, zoals cafetaria’s van sportclubs, parochiezalen… 2. Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenluchtWe vragen om lunchpauzes, turnlessen, lessen, de leraarskamer… maximaal te verplaatsten naar buiten.Buitenschoolse activiteiten kunnen enkel doorgaan in de eigen klasgroep en in open lucht.Volwassenen hebben zo min mogelijk contact met elkaarVergaderingen kunnen enkel digitaal doorgaanGeen schoolbezoeken door externenGeen fysieke inschrijvingen 3. Buitenstaanders worden niet meer toegelaten binnen de schoolmuren, met slechts de hoogstnoodzakelijke uitzonderingen:CLB-personeelLeerkrachten in opleidingExterne praktijkleerkrachtenVerpleegkundigen en therapeutenPersoonlijke assistentenPersoneel van een MFC of revalidatiecentrumTolken voor doven en slechthorenden De preventieadviseurs zien toe op de correcte naleving van deze maatregelen.