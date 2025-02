De illegale sigarettenfabriek die gisteren werd ontdekt in Lommel is de grootste die ooit in ons land werd gevonden. De douane trof 30 miljoen sigaretten aan, vier productielijnen en 51 werkkrachten. De douane voerde gisterenavond een interventie uit in een loods in de Gerard Mercatorlaan in Lommel. Het gaat om de grootste fabriek die ooit in ons land werd gevonden. Er waren vier volledige productielijnen waarin de sigaretten geproduceerd en verpakt werden. Bij het pand werden twee vrachtwagens aangetroffen met 30 miljoen sigaretten in. Dat is goed voor 14,4 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. De fabriek was zeven dagen op zeven dag en nacht operationeel. De douane trof 51 personen aan die er aan het werk waren. Ze hadden vooral Oekraïense, Moldavische en Roemeense nationaliteit. In de loods lagen enkele tonnen tabak en sigaretten van verschillende merken. In 2024 ontdekte de douane twaalf illegale sigarettenfabrieken in ons land, dat is een absoluut record. De fabriek van Lommel is de eerste van dit land. De laatste jaren blijkt onze provincie regelmatig een uitvalsbasis te zijn voor bendes uit Oost-Europa. Vaak zijn de sigaretten bedoeld voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Foto: FOD Financiën