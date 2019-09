Tennisclub Hamont is blij met kwartfinale Elise Mertens

De Avonturenberg van be-MINE in Beringen is op zaterdag 26 oktober het decor van een internationale veldrit. Beringen krijgt een plaats op de kalender van de Ethias Cross en vervangt Hasselt. Spektakel gegarandeerd, want het wordt een echte klimcross. Volgens drievoudig wereldkampioen Erwin Vervecken, die het parcours mee uittekende, is het te vergelijken met een bergrit in de Tour. Als Mathieu van der Poel eind oktober naar Beringen afzakt, komt hij op bekend terrein, want hij won hier in 2016 een mountainbikewedstrijd.