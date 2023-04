Tennisclub Koersel ontwerpt burenvriendelijk padelterrein

- 6 op 10 inwoners zijn voorstander van een fusie tussen Hasselt en Kortessem. Met een bevraging onder de inwoners zetten beide gemeenten opnieuw een stap dichter naar de fusie.- In Bilzen doet ontslagnemend onthaalmoeder Heidi Stevens een oproep aan jonge mensen om te starten als onthaalouder. In de stad heerst een nooit geziene crisis in de kinderopvang.- We gaan op bezoek bij de laatste klokkenmaker in Limburg die antieke klokken herstelt in hun oorspronkelijke staat.- Geluidsoverlast, vloekende spelers en ballen die in de tuin vliegen. Padelterreinen zijn zelden populair bij de buren. Tennisclub TPC Koersel is één van de eerste clubs die na overleg met de buren de padelvelden helemaal heeft heringericht.- En Toni Coppers schrijft met Onschuld zijn twintigste Liese Meerhout thriller. Vlaanderens meest succesvolle misdaadauteur gunt ons een unieke blik in de bijzondere manier waarop zijn boeken tot stand komen.