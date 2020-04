Tennisclubs mogen heropstarten zonder douches en kantine

En dan hebben we nog een voorbeeld van een creatieve oplossing in coronatijden. De Nederlandse tennisster Demi Schuurs kon door de coronamaatregelen niet meer trainen met haar Limburgse coach. Schuurs mocht de grens niet meer over, maar vond de oplossing in Kessenich. In de tuin van ex-tennisspeler Sjeng Schalken.