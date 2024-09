Tentenbouwer Veldeman Group in Bree wint de VKW-Ambiorixprijs

In As is er na vijftien jaar eindelijk een uitbreiding van de KMO-zone aan de Ambachtslaan. Meer nog, er komt met 31 units een heel nieuwe bedrijvenzone naast de bestaande. En dat is opvallend in een woongemeente die inzet op toerisme. Maar de vraag naar economische activiteit op een ideale ligging was zo groot dat nog voor de eerstesteenlegging meer dan zestig procent verkocht is.