Tententekort maakt zomerkamp Limburgse jeugdbewegingen onzeker

Onze luchtmacht heeft een nieuwe demopiloot. Commandant Steven De Vries is een begrip in Europa. Van alle F16-piloten heeft hij de meeste vlieguren in Europa. Mogelijk is hij de laatste demopiloot. Want straks maken de F16's plaats voor de nieuwe F35. De Vries en zijn F16 zijn straks in heel Europa te zien, op tal van airshows. Gisteren gaf hij al een voorsmaakje in de buurt van Kleine Brogel.