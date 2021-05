Terhills Resort in Nationaal Park Hoge Kempen opent de deuren

U hebt het misschien zelf al gemerkt in uw portemonnee: alles wordt duurder door corona. En dat maakt ook het ondernemen moeilijker. Grondstofprijzen zijn fors gestegen, met 30 tot 50 procent, dat zegt Koen Beckers van Breetec in As morgen in het TVL-programma 'Het Blijft in de Familie'. Breetec is actief in de metaalbouw en stelt 75 mensen te werk. Een 50-tal in het moederbedrijf in As en een 25-tal in de vestiging in Tjechië.