Terreurmelding na verdachte valiezen in Hasselt

Op het Schulensmeer in Lummen is een bootje gekapseisd. Twee vissers belandden in het water en waren even vermist. Eén van hen moest gereanimeerd worden. Zijn toestand is kritiek. Loos terreuralarm in Hasselt. Een vrouw had er 3 valiezen achtergelaten. De Diepenbekenaar, die 3 jongeren van de weg maaide aan Winterland en vluchtmisdrijf pleegde, blijft in de cel en heeft spijt. De politie Carma doet niet mee, maar wie dit weekend de weg op gaat, past toch maar beter op voor de grote alcoholmarathon overal in Limburg. En de studenten van het PXL-roeiteam gaan ook in deze 'Me Too'-tijden uit de kleren. Voor het goede doel èn voor de teamspirit.