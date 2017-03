De onderzoeksrechter in Tongeren heeft twee personen aangehouden die na een politiecontrole in Alken gisteravond op de vlucht sloegen. Pas na een wilde achtervolging door het zuiden van Limburg konden de politiediensten de wagen in Tongeren onderscheppen. Bij de achtervolging reed de politie ook een onschuldige man uit Hoeselt klem. Even werd er gedacht dat hij de betrokken bestuurder was. Hij werd zelfs onder schot gehouden.