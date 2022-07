Terugval van Limburgse logies valt mee na superzomer van 2021

We moeten zuinig zijn met superlatieven, maar in dit geval mogen we spreken van het wonder van Limburg. In 2024, tien jaar na de sluiting, zal het terrein van Ford Genk volgebouwd zijn. Met ICL, een grote Amerikaanse rederij, kondigt Genk Green Logistics de komst van een nieuwe internationale naam aan. Succes heeft vaak vele vaders. Maar het waren de Genkse burgemeester Wim Dries, Jo Vandeurzen en Ingrid Lieten, die toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters overtuigden om geld te stoppen in de reconversie na Ford. Kris Peeters keerde vanmiddag terug naar de Ford-site. Hij kon zijn ogen niet geloven.