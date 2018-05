Tesla levert batterijen aan vakantiepark Terhills

- De ouders van een vierjarig kankerpatiëntje uit Sint-Truiden dienen klacht in bij de politie tegen een man die in hun naam geld inzamelt. Het kankerpatiëntje zelf verblijft in Zwitserland voor een peperdure behandeling - In Genk is het gestolen hondje van een bejaarde inwoonster teruggebracht na een oproep van verontwaardigde buurtbewoners in ons middagnieuws - Racing Genk moet weeral genoegen nemen met een gelijkspel. Maar de ploeg houdt alle kansen op Europees voetbal zelf in handen - En De Jongen in het Graf is de nieuwste thriller van de Truiense misdaadauteur Toni Coppers. Het boek viert het tienjarig jubileum van de succesreeks rond commissaris Liese Meerhout