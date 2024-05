Tesla stelt cybertruck met Limburgse onderdelen voor aan Corda Campus Hasselt

Bouwbedrijf Democo Group uit Hasselt, fruitbedrijf Fruitsnacks uit Nieuwerkerken en horecagroothandel Van Zon uit Lommel zijn dit jaar de drie genomineerden voor de Fakkel van werkgeversorganisatie Voka Limburg. “Met deze award bekronen we een Limburgs familiebedrijf met een uitzonderlijke staat van dienst en die op een verstandige wijze de continuïteit van haar onderneming garandeert. Deze drie bedrijven zijn hierin een voorbeeld voor anderen in onze provincie”, verklaart Ellen Olislagers, directeur eigenaars-ondernemers bij Voka Limburg. De genomineerden van de Fakkel worden geselecteerd op basis van een aantal specifieke criteria. Eén van de belangrijkste voorwaarden bij deze nominatie is dat er minstens drie generaties al een actieve rol hebben gespeeld. Daarbij is het van belang dat de familie een actieve rol speelt in het bedrijf en het de meerderheid van de aandelen in handen heeft. Samen met voorzitter Bart Balis (Brouwland) bestaat de jury uit prof. dr. Pieter Vandekerkhof (Universiteit Hasselt), Peter Vandeput (Van Havermaet), Liesbeth Vandenrijt (Motmans & Partners), Thomas Vandersmissen (KPMG Law) en Ellen Olislagers (Voka – KvK Limburg). "Limburgse familiebedrijven begrijpen dat wat ze vandaag doen slechts een hoofdstuk is in een voortdurend verhaal, waarbij de volgende generatie de fakkel zal dragen. Deze langetermijnvisie resulteert in stabiele relaties met klanten, leveranciers en werknemers, wat hun veerkracht alleen maar versterkt," aldus gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg Johann Leten. "Met ongeveer 80% van de bedrijven in Limburg als familiebedrijven, vormen zij de kern van ons zakelijk landschap en dragen ze ontegensprekelijk bij aan onze economie. Hun bijdrage aan onze welvaart mag niet onderschat worden." Democo Group Cyriel Demot was 56 toen hij in 1977 als directeur ontslagen werd bij een groot bouwbedrijf, na onenigheid binnen het management. De 800 arbeiders, waarvan Cyriel de meesten bij naam kende, stonden aan zijn zijde en gingen spontaan in staking - tevergeefs. Het is het begin van Democo, het bouwbedrijf dat Cyriel Demot oprichtte en waar 47 jaar later zijn kleinzoon Thibaud sinds kort als CEO aan het hoofd staat. De familiale ideeën zoals toegankelijkheid, trots en openheid zijn gekend onder alle 743 medewerkers en vormen als het ware de ruggengraat van de organisatie. Met onder andere een familiecharter en een familieraad heeft Democo Group de afgelopen jaren aan een sterke structuur gebouwd van zowel corporate als familiale governance die de continuïteit op lange termijn garandeert. Fruitsnacks Fruit telen zit de familie Paesmans in het bloed. Het is echter in 2006 dat er een nieuwe dimensie aan het verhaal in Nieuwerkerken wordt toegevoegd. Zo start teler Karel Paesmans in 2006 met Fruitsnacks en levert hij fruit aan bedrijven in België, een idee dat hij ontdekte in Scandinavië. De rest is geschiedenis. Met zoon Roel staat intussen al de vierde generatie aan het roer van het bedrijf dat een familiale sfeer ademt, noem het gerust een Haspengouwse vanzelfsprekendheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen medewerkers, iedereen is er gelijk. Een familiecharter en duidelijke afspraken maken dat de toekomst ten huize Paesmans verzekerd is. Van Zon Concurreren met je eigen zoon? Je moet het maar durven, maar Marion Van Zon is voor geen kleintje vervaard. De CEO van horecagroothandel Van Zon ziet in de online snack-shop van haar zoon de ideale leerschool om vroeg of laat in het familiebedrijf te stappen. Al sinds 1964 blinkt het bedrijf uit het noorden van Limburg uit in traditie en familiale waarden die bekend zijn bij alle 300 medewerkers. Een specifiek opgerichte vennootschap ziet toe op de continuïteit van het familiebedrijf en geeft de vierde generatie zo de kans om in alle rust toe te werken naar een potentiële instap in de onderneming. De laureaat van de Fakkel 2024 wordt bekendgemaakt op 29 mei tijdens de Family Business Happening van Voka Limburg. Deze vindt plaats bij de Claes Retail Group in Houthalen-Helchteren, de Fakkel-winnaar van 2023.