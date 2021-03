Test Aankoop: "Mondmaskers zijn nog steeds te duur"

Hoewel de schaarste intussen achter ons ligt, zijn de prijzen voor heel wat mondmaskers volgens Test Aankoop nog altijd te hoog. Tegelijkertijd stelt de consumentenorganisatie vast dat andere maskers verkrijgbaar zijn aan prijzen die equivalent zijn aan wat gold voor de coronacrisis. Goed vergelijken is dus de boodschap.



Na een eerder prijzenonderzoek in juni 2020, trok Test Aankoop opnieuw de straat op afgelopen maand februari om een steekproef te doen naar het aanwezige aanbod van mondmaskers en de geldende prijzen. Eerst en vooral stelde de verbruikersorganisatie vast dat het aanbod aan mondmaskers de afgelopen maanden fors de hoogte is ingegaan. Van een schaarste zoals in de eerste maanden van de coronacrisis is al geruime tijd geen sprake meer. Daar waar de mysteryshoppers van Test Aankoop in juni slechts een dertigtal modellen aantroffen op de markt, vonden ze er in februari meer dan 100. Vooral het aanbod in de apotheken en in winkels zoals Kruidvat en Di nam fors toe.

Prijzen dalen, maar niet sterk genoeg

Om te weten te komen wat er sindsdien met de prijzen gebeurd is, vergeleek Test Aankoop de prijzen van de wegwerpbare (chirurgische en comfortmaskers), herbruikbare en FFP2-maskers die in juni 2020 op de markt werden aangetroffen met het huidige aanbod (februari 2021). Voor bijna alle soorten en verkoopskanalen die werden onderzocht, kon een prijsdaling worden vastgesteld. Goed nieuws maar er zijn grote verschillen.

"Toch moeten we deze positieve boodschap enigszins nuanceren. De verschillen tussen de prijzen die we op de markt terugvonden, liepen immers sterk uiteen. Zo werden in enkele (para)farmacieën bijvoorbeeld chirurgische maskers verkocht voor € 0,20/stuk, terwijl de prijs in andere filialen opliep tot € 1,27/stuk. Voor de corona-pandemie schommelde de prijs voor zo’n masker tussen 10 en 30 cent per stuk. Enkele handelaars tonen dus alvast dat het geen onhaalbare kaart is om opnieuw tot zulke prijzen te zakken", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Grootste daling in apotheken

Wat vooral opvalt is dat de prijzen voor wegwerpbare maskers in de apotheek fors zijn gedaald, maar liefst met 50 %, zegt Test Aankoop. Terwijl de prijzen er in juni nog flink wat hoger lager dan in de supermarkt, zijn de rollen nu omgekeerd. Voor een chirurgisch masker betaal je in de apotheek nu gemiddeld € 0,50, voor een comfortmasker – dat in theorie minder is van kwaliteit – in de supermarkten nog altijd gemiddeld € 0,58.

De verschillen tussen de supermarkten onderling zijn wel iets groter dan enkele maanden geleden. Hier kan het wegwerken van een stock een mogelijke verklaring zijn. Supermarkten hebben afgelopen jaar wellicht grote hoeveelheden maskers aangekocht aan op dat moment hogere prijzen. Aangezien zij niet met verlies mogen verkopen, kunnen zij hun prijzen pas verlagen wanneer die duurder aangekochte maskers de deur uit zijn. "Misschien is dat wel al het geval bij de ene supermarkt en nog niet bij de andere," suggereert Test Aankoop.

Prijs geen garantie voor kwaliteit

In theorie is een chirurgisch masker van betere kwaliteit dan een wegwerpbaar comfortmasker. "Dat verschil uit zich ook in de prijs," constateerde Test Aankoop. "Voor die eerste liepen de prijzen uiteen van € 0,20 tot € 1,27, terwijl je als consument voor een comfortmasker van € 0,11 tot € 0,79 betaalt." Test Aankoop benadrukt dat prijs en kwaliteit los staan van elkaar en dat maskers ook voldoen aan de kwaliteitsnormen. Uit een eerdere test van de consumentenorganisatie daterend van in juni 2020, bleek immers al dat verschillende maskers op de Belgische markt niet aan de normen voldoen. Daarom drong Test Aankoop al meermaals aan op meer overheidscontroles op de kwaliteit en de certificatie van de verkochte mondmaskers en pleitte het meer dwingende kwaliteitsnormen voor fabrikanten.

De consumentenorganisatie wijst er ook op dat de uitzonderingsmaatregel voor chirurgische maskers wel stopgezet is. Deze maatregel liet toe om maskers die normaal niet als medisch hulpmiddel zouden mogen worden verkocht maar toch een voldoende kwaliteit hebben alsnog op de markt te brengen als chirurgisch masker. Maskers die sinds februari op de markt komen moeten echter opnieuw volledig in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving. Maskers die begin februari dan weer werden vrijgegeven op basis van de tijdelijke afwijkingen mogen wel nog op de markt worden aangeboden tot uiterlijk 1 augustus 2022 of tot de vervaldatum vermeld door de fabrikant.