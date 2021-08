Vandaag gaat de derde fase van het zomerplan in. Dat betekent onder andere dat evenementen binnen weer met 3.000 bezoekers kunnen plaatsvinden, buiten zijn dat er 5.000. Bovendien verdwijnen de beperkingen op het maximale aantal klanten in winkels en winkelcentra. De voorwaarden om de derde fase van het zomerplan te laten ingaan, zijn gehaald. Meer dan 70 procent van de volwassenen in ons land kreeg minstens één dosis van het vaccin én er liggen minder dan 500 coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorgen.Daarom treden vanaf vandaag deze versoepelingen in:Evenementen (bvb. culturele, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:- Binnen: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.- Buiten: tot 5.000 personen. - Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test.Handelsbeurzen zijn weer toegelatenFeesten en recepties tot 250 personen mogen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 personen en met overnachting. Pre-testing is ten zeerste aanbevolen.