The Fun Group verkoopt spectaculaire attracties

door Dirk Billion

The Fungroup in Beringen is gestart met een online veiling van attracties die uit de verhuur gehaald worden. Het gaat om kleine attracties voor festivals en bedrijfsfeesten die niet meer tot de kerntaak van de groep rond Stefan Kerkhofs behoren. Bovendien is het magazijn verkocht aan overbuur Porsche en was het tijd voor een grote opruiming. Deze namiddag konden de attracties bezichtigd worden. Met als absolute uitschieter The Sky Shooter.