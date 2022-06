Vanmiddag is Extrema Outdoor van start gegaan aan de Plas in Houthalen-Helchteren. Het technofestival viert z'n tiende verjaardag met drie volledige festivaldagen. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. Na een drugsdode vorig jaar wordt er extra ingezet op veiligheid. Zo worden bezoekers extra gefouilleerd en waren er zelfs explosievenhonden aanwezig. Het publiek trekt er zich weinig van aan, de knaldrang was groot vanaf de eerste minuut vanmiddag.