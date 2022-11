The Haunted Youth stelt trots debuutalbum voor: "Lang aan gewerkt, maar het voelt goed"

door Tine Oyen

Met 'Dawn Of The Freak' lost The Haunted Youth onder leiding van Alkenaar Joachim Liebens hun eerste debuutalbum. De frotman legt zijn gevoelens op tafel en wil met de plaat een bepaald hoofdstuk afsluiten. De 29-jarige Liebens heeft altijd kracht uit muziek gehaald en hoopt met zijn muziek hetzelfde effect te bereiken. Op 15 november stelt The Haunted Youth hun nieuwe album voor in een uitverkochte AB in Brussel.